GZSZ-Star Anne Menden ist schwanger und zeigt ihren süßen Babybauch!
Juhu, was für eine freudige Nachricht! Anne Menden und Gustav Masurek erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.
Anne Menden kann es kaum erwarten, Mutter zu werden.
© IMAGO / HMB-Media
Da staunen die Fans nicht schlecht! Anne Menden (39) und Gustav Masurek (36) haben gerade verraten, dass sie Eltern werden. Für die Schauspielerin und ihren Partner ist es das erste gemeinsame Kind.
Anne Wünsche lässt die Baby-Bombe platzen
In einem Interview mit RTL sprudelt die frohe Botschaft aus Anne heraus. "Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten. Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an", schwärmt sie.
Da kann Gustav ihr nur zustimmen: "Es ist einfach unbeschreiblich, dieses Abenteuer gemeinsam zu starten. Wir sind so dankbar und freuen uns darauf, jeden Moment als Familie bald zu dritt voller Liebe und Freude zu erleben. Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise."
Sie schweben auf Wolke sieben
Wir erinnern uns: Vor kurzem haben Anne und Gustav sich in Paris verlobt. Jetzt beginnt ein ganz neues Kapitel für das Traumpaar. "Mit Anne kam ganz viel Leichtigkeit zu mir und jetzt gründen wir eine gemeinsame Familie. Unser Glück ist perfekt", sagt Gustav strahlend. Wie schön!