Anne Menden: Jetzt wird ihr Verlobter Gustav Masurek Serien-Star!
Von der Reality-TV-Bühne ans Serien-Set: Gustav Masurek wagt den Sprung ins Schauspiel – und seine Verlobte Anne Menden platzt fast vor Stolz.
Anne Menden freut sich mit ihrem Verlobten Gustav Masurek.
Fans von "Alles was zählt" dürfen sich auf ein neues, bekanntes Gesicht freuen. Gustav Masurek (36), bislang vor allem aus Reality-TV-Formaten wie "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" bekannt, übernimmt einen Gastauftritt in der beliebten RTL-Serie. Für den Verlobten von GZSZ-Star Anne Menden ist es ein ganz besonderer Schritt – und für die Schauspielerin eine Herzenssache.
Premiere für Gustav Masurek bei "Alles was zählt"
Seinen ersten Ausflug ins Serien-Universum unternahm Masurek 2024 mit einem kurzen Gastspiel bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nun geht es für ihn zu AWZ – und dort direkt in eine charmante Rolle. Zu sehen ist der Auftritt am 12. September 2025 in Folge 4781 um 19:05 Uhr bei RTL (und bereits eine Woche vorher auf RTL+).
Masurek spielt Bastian Schelberger, einen Content Creator und Fotografen, der für ein Shooting ins Prunkwerk kommt. Doch anstatt sich nur auf seinen Auftrag zu konzentrieren, hat er vor allem Augen für Hanna (gespielt von Sarah Victoria Schalow) – und macht ihr ein unerwartetes Angebot. Erste Szenenbilder deuten bereits eine knisternde Chemie zwischen den Figuren an.
Unterstützung von Anne Menden
Für Anne Menden, die seit vielen Jahren die Rolle der Emily Wiedmann bei GZSZ verkörpert, ist Gustavs Schauspieldebüt ein Grund zur Freude. Gegenüber RTL schwärmte sie: "Natürlich war er sehr aufgeregt, aber er hat sich mit viel Ehrgeiz hineingestürzt, und ich habe ihn dabei so gut wie möglich unterstützt. Wir haben die Szenen auch zusammen geprobt. Er hat das wirklich großartig gemacht und ich bin einfach stolz, dass er sich diesen Wunsch erfüllt hat."
Das Paar will die Ausstrahlung selbstverständlich gemeinsam im Fernsehen verfolgen.
Kommt bald die Hochzeit?
Auch privat ist bei den beiden alles im Lot: Im September 2024 machten Anne Menden und Gustav Masurek ihre Beziehung offiziell, wenig später folgte die Verlobung. Wann genau die Hochzeit stattfinden wird, behalten die beiden jedoch noch für sich.