GZSZ-Star Anne Menden oben ohne: Jetzt lässt sie die Hüllen fallen

Das Foto mit Message kommt bei ihren Fans sehr gut an. In der Kommentarspalte unter dem Posting häufen sich die Komplimente für die GZSZ-Darstellerin: "Tolles Bild! Sehr, sehr schön und sinnlich!", "Wow, unendlich viel Liebe an dich. Einfach die Schönste [...]. Gustav kann sich sehr glücklich schätzen, dich an seiner Seite immer zu haben" oder "Ich lieb's, so powerful" lauten nur ein paar der Stimmen aus ihrer Community auf Instagram.

Da scheint die Schauspielerin bei ihren Anhängern mit diesem hüllenlosen Foto mit starker Message voll ins Schwarze getroffen zu haben. Bleibt abzuwarten, ob sich Fans in Zukunft über mehr solcher Aufnahmen der GZSZ-Beauty freuen dürfen.