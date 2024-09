GZSZ-Anne Menden: Dieser ehemalige "Bachelorette"-Kandidat ist ihr Neuer!

Auf Instagram postet die 38-Jährige ein Video, auf dem sie gemeinsam mit Gustav an einem Strand entlang läuft. Dazu schreibt sie: "My peace and happiness" (z. Dt. "Mein Frieden und Glück"). Ihr Freund kommentiert den Beitrag mit einem roten Herz und teilt auf seinem Account ein Video, in dem Anne ihm auf einem Dach in die Arme springt.

Auch Annes GZSZ-Kollege Felix von Jascheroff (42) freut sich über die Bekanntgabe ihrer Beziehung: "Man man man, wie viele Tage, Monate, Jahre musste ich ruhig sein ... Es wurde ja mal Zeit", schreibt er zu dem Video von Gustav.