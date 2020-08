GZSZ-Star Felix: Süße Liebes-Enthüllung!

View this post on Instagram

Hey Zukunft! Ich weiß nicht wie es geht, aber ich weiß, da geht was! Dass wir nicht einfach so weiter weiter machen können, davon bin ich überzeugt. Aber es gibt auch viele Stimmen, die Angst vor Einschränkungen haben. Für mich ist klar: Solange Menschen diese Ängste haben, sind diese Ängste auch real. Wenn wir wollen, dass die Zukunft nachhaltiger wird, dann brauchen wir auch diese Menschen als überzeugte Mitstreiter. Es ist wichtig, dass auch ihre Stimme Gehör findet, sonst sind sie nicht dabei. Und wir müssen aufpassen: Parolen vermitteln nicht zwischen Menschen, sie schaffen Fronten. Ich halte also weniger von ‚Rettetet den Planeten‘ als von ‚Welche Zukunft wollen wir hinterlassen?‘ Ich will Denker und Lenker und Influencer, die sich trauen zu sagen, dass sie nicht wissen wie es geht, und die bereit sind gemeinsam daran zu arbeiten es heraus zu finden, ohne damit die nächste Wahl oder die Gehaltserhöhung anzustreben. Für den Anfang glaube ich, würde helfen: Weniger Parolen, dafür mehr Fragen! Überzeugt mich vom Gegenteil - was ist Eure Idee, damit alle zusammen was wuppen? #fff #mitgestalten #grün #nachhaltigkeit #fragenstellen #parolen #überzeugmichvomgegenteil #allemitnehmen #verantwortung #zukunft #politik #wirtschaft #gesellschaft