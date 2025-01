GZSZ-Star Olivia Marei: Wem sie die Schuld für Anne Mendens Fake-Schwangerschaft gibt

Olivia Marei mit differenzierter Sichtweise

Auch Olivia Marei meldete sich am 21. Januar 2025 via Social Media zu Wort. Sie stimmte ihrer Kollegin Anne Menden zwar zu, machte jedoch eine wichtige Differenzierung: "Ja, ich finde es absolut nicht in Ordnung, Körper von anderen Menschen zu bewerten oder zu kritisieren – niemals! Aber ich möchte auch betonen, dass ich KI nicht verteufele. Ganz im Gegenteil: Ich sehe in KI eine riesige Chance, wenn wir lernen, sie richtig zu nutzen."

Marei hob hervor, dass das eigentliche Problem nicht die Technologie sei, sondern die Art und Weise, wie Menschen sie missbrauchen. "Was Annes mit KI erstellte Schwangerschaftsfotos betrifft: Das Problem liegt nicht in der KI selbst, sondern darin, dass jemand bewusst eine reißerische Schlagzeile kreiert und wissentlich eine Lüge verbreitet."

Die Schauspielerin sieht in der Nutzung von KI sogar einen positiven Ansatz, insbesondere in der Bildung: "Ich habe gerade einen Kommentar gelesen, in dem stand, wie furchtbar es sei, dass KI in Schulen genutzt wird. Für mich ist das Gegenteil der Fall: KI in Schulen einzusetzen, halte ich für einen guten Schritt! Die nächste Generation sollte früh lernen, wie sie KI in einem sicheren Raum produktiv nutzen kann."