Valentina Pahde: Frisch verliebt! Wer ist ihr neuer Freund?

Für Valentina Pahde stand in letzter Zeit "Let's Dance" an erster Stelle. Die Schauspielerin trainierte Tag und Nacht mit Tanzpartner Valentin Lusin. Im großen Finale wurde sie dafür mit unglaublichen 90 Punkten von der Jury und dem zweiten Platz belohnt. Eines ist in den letzten Wochen jedoch auf der Strecke geblieben: Valentinas Privatleben. Hat sich das etwa mittlerweile geändert?