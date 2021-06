GZSZ: Liebes-Hammer! DIESES Traumpaar kommt wieder zusammen

Toni und Erik finden wieder zueinander! Da jubeln nicht nur die Fans. "Patrick und ich haben uns beide so sehr gefreut, dass Erik und Toni wieder zusammen kommen. Patrick ist quasi mein bester Freund und wenn wir gemeinsam drehen können, macht mir die Arbeit am Set noch mehr Spaß als sonst", schwärmt Darstellerin Olivia Marei im Interview mit RTL. Und auch ihr Gegenpart Patrick Heinrich findet: "Dass Toni und Erik nicht mehr zusammen sind, fühlte sich irgendwie falsch für mich an."