GZSZ: Ulrike Frank verrät - DAS wusste bisher noch niemand!

Ulrike verrät außerdem, worauf während eines gefährlichen Drehs geachtet werden muss. So ist es vorgeschrieben, dass die Messer stumpf sind und auch die Gläser nicht aus echtem Glas sind, da es sein könne, dass das dann wirklich etwas passiert: "Wenn man sich da so richtig reinschmeißt, dann kann man nicht mehr gut kontrollieren, was man tut, denn sonst wäre man nicht richtig in der Rolle drin.", erklärt sie. "Wenn man Wut oder Drama spielt, kann man nicht so richtig auf solche Dinge achten.", so die Schauspielerin weiter.

Auf die Frage, ob es ein GZSZ-Geheimnis gibt, was sie noch niemandem verraten hat, antwortet Ulrike: "Ich verstecke immer meine ganz bequemen Schuhe irgendwo in der Deko in Schränken oder in irgendeiner Ecke. Dann kann ich, sobald meine Füße nicht im Bild sind, die Ugg-Boots oder die Crocs anziehen.", verrät sie. "Manchmal ist das dann auch ein Höhen-Unterschied, weil ich als Katrin Flemming immer hohe Schuhe trage. Und wenn ich dann die flachen Schuhe anziehe, dann muss ich mich auf Zehenspitzen stellen, damit ich wieder die gleiche Körperhöhe habe. Manchmal trägt Katrin über 10 Zentimeter hohe Absätze.", erklärt die 53-Jährige weiter.

