GZSZ: Unfall! Lilly und Nihat verlieren ihr Baby

Bisher verlief ihre Schwangerschaft ohne Komplikationen, doch plötzlich geraten Lilly und Nihat in einen schweren Autounfall und verlieren dabei ihr ungeborenes Baby.

Wie hart diese Szenen für die Schauspieler:innen waren, verrät Timur Ülker jetzt in einem Interview mit RTL: "Es war sehr herausfordernd und hat mich sowohl psychisch als auch physisch stark beansprucht. Diese Belastung trat sowohl vor der Kamera als auch danach auf. Ich glaube, unsere Zuschauer werden enorm mitleiden", sagt der Schauspieler und erzählt, dass er sich mit dem sogenannten "Method Acting" auf die Szene vorbereitet habe: "Bevor ich bei GZSZ anfing, studierte ich am Lee Strasberg Institute in Los Angeles Method Acting. Dort lernten wir, echte Momente mit den dargestellten Situationen zu verknüpfen und abzurufen, wodurch das Schauspiel authentisch und nicht nur gespielt wirkt. Die Emotionen, die entstehen, sind echt und entstehen in dem Moment. Das gesamte Team sorgte zwischen den Takes für absolute Stille; man hätte eine Feder zu Boden fallen hören können. Alle waren hochkonzentriert und engagiert, was den Szenen ihre Authentizität verlieh. Diese Momente, die wir festgehalten haben, sind wirklich unfassbar echt."