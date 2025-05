Hailey Bieber verletzlich wie nie: So dramatisch verlief die Geburt ihres Sohnes

"Die Geburt war das Härteste, was ich je gemacht habe", gibt Hailey offen zu. Dabei hatte sie sich zuvor ausgiebig darauf vorbereitet: Yoga, Atemübungen, Krafttraining. Doch die beste Vorbereitung bringt leider nichts, wenn plötzlich Komplikationen auftreten. Die Geburt musste eingeleitet werden und es folgten 18 knallharte Stunden, die das Model durchstehen musste, bis sie ihren Sohn in den Armen halten konnte. "Der Scheiß war so verrückt. Das war kein Spaß", erinnert sie sich zurück. Plötzlich hatte sie mit starken Blutungen zu kämpfen, die einfach nicht aufhörten.