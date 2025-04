Hammer-Los für Ekat und Diego: Erster "Iconic Dance" in Show 7 enthüllt!

Wir erinnern uns: 2021 zeigten Renata und Rúrik den Tanz zu dem Lied "The Ding Dong Daddy of the D Car Line" von Cherry Poppin' Daddies und lieferten eine Wahnsinns-Performance ab. Vor allem der Ex-Fußballer zeigte bei der Choreografie auch sein Entertainment-Talent, denn er schlüpfte in die Rolle eines Betrunkenen an der Bar, der sich an eine Frau, also Renata, heranmacht. Von der Jury gab es dafür - keine Überraschung - 30 Punkte!