Hanka Rackwitz: Vollkommen isoliert! So sah ihr Leben kurz vor dem Dschungelcamp aus

Im RTL-Format "Exclusiv" ließ Hanka Rackwitz nun durchsickern, wie ihr Alltag vor dem diesjährigen Dschungelcamp ausgesehen hat. Die einstige "mieten, kaufen, wohnen"-Darstellerin verrät, dass sie trotz ihrer angeblich überwundenen Phobien die meiste Zeit in den letzten Jahren isoliert verbracht hat: "Ich komme ja aus sechs Jahren Couch, Katze, Wohnzimmer. Ein bisschen Schrebergarten, das war’s." Die Teilnahme am Dschungelcamp in Südafrika wäre für sie gerade die größte Errungenschaft.

Im Vergleich zu ihrem letzten Einzug in den TV-Dschungel scheint es ihr heute jedoch wesentlich besser zu gehen. Selbstreflektiert lässt sie zwar weiter verlauten: "Also in der Geschichte des deutschen Dschungelcamps bin ich wahrscheinlich die diagnostiziert Verrückteste!" Doch damit hat sie gelernt, umzugehen. In diesem Jahr will sie beweisen, dass sie eine neue Hanka mit weniger Ängsten ist. "Mir geht es heute wirklich gut, sehr gut. Ich kann öffentlich Toiletten benutzen – Chapeau!", lobt sie ihren eigenen Fortschritt. Bleibt abzuwarten, ob das im Sommer-Dschungelcamp auch so bleibt.

