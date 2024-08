Hanka Rackwitz: Von der Phobikerin zur Legende? Ihr Plan fürs Sommer-Dschungelcamp 2024

Hanka Rackwitz (55) ist ein bekanntes Gesicht in der deutschen Reality-TV-Szene. Sie wurde bereits im Jahr 2000 durch ihre Teilnahme an "Big Brother" bekannt und war anschließend regelmäßig in der Vox-Doku-Soap "mieten, kaufen, wohnen" zu sehen. Nach ihrer erfolgreichen Teilnahme an der elften Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Jahr 2017, bei der sie den zweiten Platz belegte, wurde es zunächst ruhig um die heute 55-Jährige. Nun kehrt sie für die Jubiläumsausgabe ins Sommer-Dschungelcamp 2024 zurück, um erneut ihre Grenzen zu testen.