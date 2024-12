Hannelore Hoger: Die TV-Kommissarin stirbt nach schwerer Krankheit!

Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, findet emotionale Abschiedsworte: "Die Sterne am Theaterhimmel trauern. Hannelore Hoger war der Inbegriff einer großen Schauspielerin. Ganz gleich, ob am Theater, im Film oder im Fernsehen - sie verstand es, sich Charakteren vollständig anzuverwandeln und dabei in der Rolle stets präsent zu bleiben. Ihre Kunst war das psychologisch feinfühlige Spiel, ihre Gabe, das Gespür für ein großes Publikum, und ihre Leidenschaft die unbedingte Freiheit. Hamburg und die Schauspielwelt trauern um eine beeindruckende Persönlichkeit, deren Werke noch lange wirken werden. Ich bin in Gedanken bei ihren Angehörigen und Freunden."