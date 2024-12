„Baby Driver“-Star: Mysteriöser Autounfall! Hudson Meek (16) tot

Obwohl er erst 16 Jahre alt war, galt Hudson Meek in Amerika als neuer Schauspiel-Star. Berühmt wurde er durch seine Rolle als „Young Baby“ im Action-Thriller „Baby Driver“. In dem dreifach Oscar-nominierten Film spielte er an der Seite von Kevin Spacey und Ansel Elgort. Er bekam Rollen in dem Drama „90 Minutes to Heaven“ und der TV-Serie „MacGyver“. Dazu arbeitete er auch als Synchronsprecher, sprach zum Beispiel die Hauptrolle in „Badanamu Stories“.