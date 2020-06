Hannelore Hoger: Tragische Liebesbeichte

In ihrer Biografie gibt sie nun kurze Einblicke in ihr Privatleben. Dabei schreibt sie: "Ich war in meinem Leben nur mit wenigen Männern zusammen. Meistens wurde ich verlassen oder betrogen, weil sie eifersüchtig waren oder neidisch und wenn die Neue bereits in Sicht war. Männer sind feiger als Frauen. Dieser Satz ist zwar ein Gemeinplatz, aber Männer trennen sich meist nur, wenn die Nächste hinter der Ecke lauert." Traurige Worte, die bei ihren Fans viele Fragen aufwerfen. War Hannelore jemals glücklich in ihren Beziehungen? Momentan ist nicht bekannt, ob die 75-Jährige einen Partner an ihrer Seite hat.