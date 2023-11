Hannelore Kramm: Plötzlicher Herzstillstand! Sie musste nicht leiden

Jetzt gab Heinos Manager auch die Todesursache von Hannelore bekannt: Heinos Frau ist offenbar an einem plötzlichen Herzstillstand verstorben. Sie erlitt einen sogenannten Sekunden-Tod, sie war also in Ohnmacht gefallen und nicht wieder aufgewacht. "Hannelore hatte zuvor noch ihr Frühstück eingenommen, das ihr ein Hausangestellter gebracht hatte. Danach erhielt ich einen Anruf von ihr, dass es ihr nicht besonders gut ginge.", sagte Helmut Werner. Daraufhin rief er vorsichtshalber den Notruf, doch als dieser eintraf, war Hannelore bereits nicht mehr ansprechbar.

Jetzt müssen Heino und die Familie und Freunde von Hannelore ihren Tod verkraften. "Heino und wir alle sind in tiefer Trauer.", so Helmut Werner.