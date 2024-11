Hannes Jaenicke: "Habe seit Jahren Schmerzen" - Schlimmes Unfall-Trauma

Was immer er anpackt, er macht es mit Leidenschaft: Als Schauspieler und engagierter Umwelt-Aktivist geht Hannes Jaenicke auch körperlich gerne an seine Grenzen. Doch seit einiger Zeit schon fällt ihm dies zusehends schwerer, denn die zahlreichen gefährlichen Filmstunts der Vergangenheit sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Hinzu kam ein schrecklicher Unfall in Marokko, der bis heute ein Trauma hinterlassen hat. "Ich habe seit Jahren schon chronische Schmerzen", erzählt Hannes Jaenicke im Interview mit "Closer".