Hans Meiser: Schockierende Bilder der "RTL"-Ikone aufgetaucht!

Ohje, diese Bilder sind definitiv ein Schock für alle Hans Meiser-Fans. Während der Kult-Moderator in der Vergangenheit stets Mega-Erfolge feierte und sich durch seine Talkshow zu einer echten "RTL"-Ikone etablieren konnte, scheint von seinem einstigen Glanz nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Dies zeigen zumindest die neusten Bilder des 71-Jährigen.

Hans Meiser: Das macht die RTL-Legende heute!

Hans Meiser: Ehemalige "RTL"-Ikone

Vor allem in den 1990er Jahren feierte Hans Meiser mit seiner nach ihm benannten Talkshow absolute Riesen-Erfolge. Die neusten Bilder von Hans Meiser zeigen jedoch: Der ehemalige Ruhm scheint längt verblasst zu sein. Nach seinem Karriere-Aus bei "RTL" im Jahr 2010, konnte Hans Meiser an seine alten Erfolge nicht mehr anknüpfen. Aber auch äußerlich scheint sich Meiser mächtig verändert zu haben…

Hans Meiser: Schock-Fotos aufgetaucht

Während Hans Meiser in der Vergangenheit für seine strahlenden und souveränen Auftritte bekannt war, scheint mittlerweile auch an dem 71-Jährigen, der Zahn der Zeit genagt zu haben. Auf den neusten Bildern des ehemaligen "RTL"-Urgesteins wird deutlich: Hans ist ganz schön alt geworden. Seine Augen wirken müde, sein Gesicht ist aufgedunsen. Kaum verwunderlich also, dass nicht nur seine Fans bei diesem Anblick in großer Sorge um ihr ehemaliges Idol sind...