Hans Peter Korff: Bittersüßes Lebewohl durch alten Brief

Hans Peter Korff war über Jahrzehnte hinweg eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft. Während er in seinen letzten Jahren seltener vor der Kamera stand, bleibt er insbesondere durch seine Rollen in "Diese Drombuschs" und "Neues aus Uhlenbusch" unvergessen. Sein Tod hinterlässt eine Lücke – nicht nur in der Branche, sondern auch in den Herzen vieler Zuschauer.

Besonders Fans von "Diese Drombuschs" fühlen sich durch Korffs reales Ableben an den tragischen Serientod seiner Figur Sigi Drombusch erinnert. In der beliebten ZDF-Serie erlag Sigi einem Herzinfarkt – ein Moment, der damals Millionen Menschen rührte und nun eine neue Bedeutung bekommt.