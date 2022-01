Hans Sigl: "Bergdoktor"-Aus? Er geht zu einem anderen Sender!

In unserem Nachbarland läuft die Sendung seit rund 20 Jahren und ist ein Mega-Erfolg. Promis treten darin an und drei Kandidaten treten immer gegeneinander an. Am Ende muss man so viele Punkte wie möglich sammeln. Geld kann man dort nicht gewinnen - es geht ausschließlich um den Titel. Um die Zukunft als "Bergdoktor" können die Fans aber beruhigt sein: Sein Einsatz bei RTL hat keine Auswirkungen auf die ZDF-Produktion, wo der Schauspieler auch künftig zu sehen sein wird.

Droht nun das "Bergdoktor"-Aus für Hans Sigl? Mehr dazu hier im Video: