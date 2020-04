Hans Sigl: Das jahrelang verheimlichte Familien-Drama des Bergdoktors kommt ans Licht

Reddit this

Obwohl Bergdoktor Hans Sigl ein echter Familienmensch ist, gibt es doch ein trauriges Geheimnis in seinem Privatleben...

"Meine Familie ist mir das Wichtigste“, meinte Hans Sigl (50) kürzlich. „Der Rest ist nebensächlich.“ Umso trauriger scheint es da, dass der „Bergdoktor“-Star seit einem Jahrzehnt keinen Kontakt zu seinem Vater Hans Sigl senior hat. Jetzt ist der gebrechliche 72-Jährige schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate schwer gestürzt. Höchste Zeit, endlich Frieden zu schließen.

Es war Anfang Februar, als Papa Sigl durch den hohen Schnee in seinem Heimatdorf Rottenmann in der Steiermark stapfte. Die Erinnerung an seine schlimmen Stürze 2009 und 2019 hatte er noch lebhaft vor Augen. Doch das Drama nahm seinen Lauf: Der alte Mann rutschte erneut aus, verlor den Halt und knallte mit voller Wucht zu Boden. Passanten beobachteten das Unglück und alarmierten den Notarzt. Hans Sigl kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. „So schlimm hat es ihn noch nie erwischt“, sagten seine besorgten Nachbarn.

Hans Sigl hat mit seinem Vater gebrochen

Heute sind die Wunden verheilt. Mithilfe von seiner Frau Brigitte und Freunden schaffte er es, die körperlichen Qualen zu überstehen und sich zurück ins Leben zu kämpfen. Doch sein seelischer Schmerz bleibt. Denn seit über zehn Jahren herrscht Eiszeit zwischen ihm und seinem geliebten Sohn.

Warum es zu dem Bruch kam? Unklar! In einem Interview ließ der bekannte Schauspieler mal durchblicken, dass er eine komplizierte Jugend hatte: „Ich musste sehr früh erkennen, dass man im Leben Narben davonträgt. Jeder von uns trägt Kindheits-Narben, da kommt keiner unbeschadet davon.“ Seine Eltern ließen sich scheiden, als er noch ein kleiner Bub war. Mit 17 zog er von zu Hause aus. Nun hofft Hans Sigl senior inständig, dass sein Sohn ihm doch noch irgendwann die Hand zur Versöhnung reicht. Bevor es für immer zu spät ist…