Hans Sigl: Der "Bergdoktor" wurde aus dem TV-Programm gestrichen

"Wie soll ich das zwei Wochen aushalten?", "Wieder zwei Wochen … Kann Karneval nicht bei Sky Nostalgie laufen?!", "Nicht schon wieder zwei Wochen.", "Warum schon wieder zwei Wochen? Was nu wieder? Handball? Fußball?" sowie "Boah … 2 Wochen" sind nur einige der Kommentare, die sich auf dem offiziellen "Instagram"-Account vom Bergdoktor finden lassen. All zu lange müssen sich die "Bergdoktor"-Anhänger jedoch nicht gedulden! So geht die Erfolgsserie schon in der nächsten Woche weiter - zum Glück...