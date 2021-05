Hans Sigl: Ehedesaster! Die Ereignisse überschlagen sich

Seiner Liebsten wird es gar nicht gefallen, wenn sie sieht, was auf dem öffentlichen Instagram-Profil ihres Göttergatten so los ist. Wildfremde Verehrerinnen kommentieren da zum Beispiel Fotos, auf denen Hans sich lässig mit Sonnenbrille präsentiert, mit zahlreichen Herzchen- und Flammen-Emojis. Aber nicht nur das: Andere schreiben darunter begeistert: "Oh là, là!" und "Wow"! Wer weiß, was in den privaten Nachrichten steht, die Hans erhält – und ob er darauf antwortet.

Klingt nach Ärger! Vor allem, da der 51-Jährige selbst einigen attraktiven Ladys, die gern mal Schnappschüsse im Bikini teilen, auf Instagram folgt. Außerdem wissen er und Susanne, dass man sich auch verlieben kann, wenn man noch in einer Partnerschaft ist. Als sich die beiden 2004 kennenlernten, war der Schauspieler noch mit Katja Keller (50) liiert und auch Susanne war angeblich vergeben ...