Andrea Kiewel: Ihr Liebesglück liegt in Scherben

"Wenn ich da bin, dann tut mir Tel Aviv gut. Und wenn ich dort ankomme, dann heilt es mich", schwärmte die "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin laut "Das Neue Blatt" einmal von ihrem Leben in Israel. In der Biografie "Meist sonnig" verriet sie sogar, dass sie dort ihren Traummann kennengelernt hat. Sie könnte sich sogar vorstellen, mit ihm alt zu werden.

Mittlerweile wohnt die TV-Frau fast ausschließlich in ihrer eigenen Wohnung in Tel Aviv. Für den "ZDF-Fernsehgarten" pendelt sie. Doch aktuell ist alles anders. Menschen sterben in ihrer Wahlheimat, verstecken sich täglich vor Raketenangriffen. Ihr Traum verwandelt sich gerade in einen Albtraum.