Hans Sigl: "Ich habe mir Arbeit bestellt. Ich habe Geld gebraucht"

Einen Wunschgedanken auf Reisen schicken und dann geht dieser tatsächlich in Erfüllung? Beim Schauspieler hat es geklappt: "Ich habe mir Arbeit bestellt. Ich habe Geld gebraucht", erinnert sich Hans an solch einen magischen Moment. Damals wollte er seinen Job wechseln. "Ich habe mir einen Bestellschein ausgedacht, der war golden. Und da habe ich mir gedacht, was bestelle ich mir? Und da stand drauf 'Arbeit'. Und dann habe ich die Augen zugemacht, den abgeschickt." Wie eine E-Mail, nur in Gedanken. Und – ganz wichtig – auch innerlich losgelassen, so Sigl.

Mit Erfolg! Am nächsten Morgen klingelte sein Telefon, ein Theater-Angebot flatterte herein. "Funktioniert doch", so der TV-Star. "Und das war bei diesen Rollen so, es war bei anderen Rollen so und mit ganz vielen Dingen."

Seine Fans können ihn bei meditativen Universums-Reisen begleiten – bei Vorträgen ("Farbenreise: Gelesen von Hans Sigl: Eine meditative Reise durch das Universum mit Körper, Geist und Seele"). Es scheint so, als hätte er einen ganz besonderen Draht nach ganz oben.