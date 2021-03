Hans Sigl: Jetzt holt ihn seine geheimnisvolle Vergangenheit ein

Das war 2004, inzwischen sind sie seit fast 13 Jahren glücklich verheiratet. Was er für ein Ehemann ist? Ein streitlustiger. "Streit hält den Laden am Laufen", sagt er. "Ich finde, dass eine gute Streitkultur besonders im Patchwork relativ wichtig ist. Deswegen gehen meine Frau und ich auch nie zum Streiten in den Keller." Besondere Explosionsgefahr herrscht beim Aufbauen von Möbeln: "Also wenn beim Ikea Regal die letzte Schraube fehlt, dann kann man schon mal ausrasten", verrät er lachend.