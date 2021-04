Hans Sigl: Jetzt redet er über das traurige Aus!

Wie Hans Sigl jetzt seinen treuen Followern via Social Media erklärt, hat er die letzten Tage damit verbracht, sich auf neue Projekte vorzubereiten. So berichtet er: "Wenn man mal nicht socalized. Fragen: 'Gehts dir gut? Was machst du denn? Man hört nix mehr!' Keine Sorge. Ich bin Schauspieler und ich arbeite. Mir ist aber nach einer kleinen digital Pause. Einfach so." Seine Fans können also unbesorgt sein, Hans geht es gut! Das seine Nachricht nach so einer langen Zeit des Wartens jedoch nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...