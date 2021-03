Anne oder Franziska, im emotionalen Finale von „Der Bergdoktor“, welches am 18. März 2021 im ZDF zu sehen ist, muss Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens treffen. Und eins können wir euch schon vorab versprechen: Auf dem Gruberhof kochen die Emotionen hoch. Wird Martin seine Anne heiraten oder zieht er sein Kind gemeinsam mit Franziska in New York auf? Alles ist möglich! Von Martins Entscheidung hängt auch die Fortsetzung in Staffel 15 ab. Wie geht es für den Bergdoktor 2022 weiter und ist Hans Sigl wieder dabei?