Hans Sigl: Karriere-Beichte! "Da ärgere ich mich über mich selber"

Jeder Mensch kommt einmal an den Punkt, an dem er eine persönliche Bilanz zieht. Und sich fragt, was er in seinem Leben richtig und was er falsch gemacht hat. So geht es auch dem "Bergdoktor" Hans Sigl (54). Dass er als junger Mann sein Lehramtsstudium nach knapp sechs Semestern abgebrochen hat, bereut er heute sehr. "Ja, man hätte es beenden können, mein Gott! Schauspiel hätte man trotzdem noch machen können. Da ärgere ich mich über mich selber."