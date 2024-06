Hans Sigl: Knallharter Konkurrenzkampf! Schickt ihn sein junger Rivale in Rente?

"Dr. Nice"-Hauptdarsteller Patrick Kalupa (44) ist mit den Filmen erst einmal gut beschäftigt. Anfang Mai startete eine zweite Staffel mit vier Folgen. Und das war noch längst nicht alles. "Jetzt dürfen wir sechs weitere Filme machen", freut sich der Schauspieler. Stefan Raiser, der Produzent von "Dr. Nice", denkt sogar noch viel weiter: Man habe jemanden gesucht, "der Lust darauf hat, der nächste Hans Sigl zu werden", gibt er ganz offen zu. Eine offene Kampfansage an den "Bergdoktor"-Darsteller, die diesem kaum schmecken dürfte. Zumal "Dr. Nice" dem Tiroler Konkurrenten in manchen Punkten voraus ist: Der gut aussehende Patrick Kalupa ist zehn Jahre jünger als Hans Sigl, was die Filmreihe für neue Altersgruppen interessant macht. Seine Praxis liegt statt in den Bergen im Flachland Schleswig-Holsteins und kann mit dem Reiz des Neuen punkten. Bei diesem Erfolgsrezept ist es nicht auszuschließen, dass "Dr. Nice" sein Vorbild bald überholen wird. Und das ZDF den frischen Wind von Patrick Kalupa auch am Wilden Kaiser wehen lässt. Indem der Hans Sigl in dessen Fernsehpraxis ablöst.

