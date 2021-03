Hans Sigl: Pikante Details aus seinem Liebesleben enthüllt - Er spielt mit dem Feuer

Auch heute steht der Österreicher nach 13 Ehejahren scheinbar wieder an einem Wendepunkt. Statt Aufmerksamkeit dem Partner gegenüber hat sich leichte Missachtung eingeschlichen. Als das Paar kürzlich in einer Quizshow zu Gast war, offenbarte sich die ganze Wahrheit der Beziehung. "Es ist wie bei uns zu Hause, ich habe nichts zu sagen", gab der TV-Arzt vor laufender Kamera, laut "Freizeitwoche" mit Blick auf seine Susanne zu und lachte verlegen. Kein Wunder, dass er es da genießt, wenn er von hübschen Kolleginnen angeflirtet wird. Gerade schwärmte Andrea Gerhard (37), die in "Der Bergdoktor" seine Arzthelferin spielt: "Er hat ein unglaubliches Charisma, ist schlagfertig, nett, witzig und hat Humor. Ich freue mich darauf, dass eine oder andere Glas Wein mit ihm zu trinken."