„Der Bergdoktor“: Werden Martin Gruber und Anne heiraten?

Die ewige On-Off-Beziehung zwischen Dr. Martin Gruber und Anne Meierling (Ines Lutz) erhitzt nun schon seit mehreren Staffeln die Gemüter der Zuschauer. Als die hübsche Blondine in sein Leben trat, steckte der Bergdoktor gerade inmitten einer gewaltigen Familienfehde mit Annes Vater. Immer wieder schlug sich Anne auf die Seite ihres alkoholkranken Vaters, bis dieser am Ende betrunken den Hof abfackelte. Lange herrschte zwischen Martin Gruber und seiner Ex-Liebe Eiszeit, doch in Staffel 13 kehrte sie überraschend in seine Arme zurück. Mit seinem Hochzeitsantrag für Anne überraschte der Bergdoktor sogar alteingesessene Fans der Serie. Verrät nun ein Foto auf Facebook mehr als tausend Worte? Darauf sitzen Martin Gruber und sein Bruder in schwarzen Anzügen vor einer bildschönen Alpenkulisse. Sind die beiden etwa auf einer Hochzeit eingeladen oder ist Martin selbst der Bräutigam?