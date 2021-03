Hans Sigl: Sorge um seine Gesundheit

Doch dann die Entwarnung! "Die jeweiligen Kollegen haben gejuchzt. Meine Blutwerte sind bilderbuchmäßig, ich bin kerngesund", strahlt der TV-Doktor. Er gibt zu: "Diese Vorsorgeuntersuchungen schiebt man gerne vor sich her. Aber man sollte das schon machen, sich auch einmal beim Kardiologen vorstellen, einen Ultraschall machen lassen, die Schlagadern kontrollieren. Das ist wichtig."

Jetzt kann sich Hans Sigl unbeschwert auf das Winterspecial freuen, das in der Regel kräftezehrender ist. Waghalsige Rettungsszenen am Berg in eisiger Kälte dreht der Schauspieler nämlich am liebsten selbst. "Ich bin nun in der Vorbereitungsphase für den Dreh, da tun sich immer schöne Dinge auf!"