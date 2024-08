Hans Sigl: Vom Klassenclown zum Quotenkönig

Idylle pur! Kein Wunder, dass Klein-Hans kein besonders fleißiger Schüler war, sondern seine Zeit statt mit Büffeln lieber in der Natur verbrachte. "Ich war damals sehr effizient und habe versucht, mit möglichst wenig Aufwand so viel Ergebnis wie möglich zu erzielen", so der TV-Star schmunzelnd. "Ich war auch immer ein bisschen der Clown." Bereits mit 17 Jahren zog er zu Hause aus, machte sein Abitur und ging dann an die Uni. "Ich habe zunächst Jura studiert, und nachdem ich das Studium abgebrochen hatte, wollte ich Lehrer werden", erzählt er. Doch daraus wurde nichts. „Ich bin von der Uni geflogen!“, so Hans Sigl. Grund seien Reibereien mit einer Dozentin gewesen, die ihn schließlich aus der Vorlesung geschmissen habe. "Das war es dann für mich", so der 55-Jährige. "Außerdem hatte ich während des Studiums das Gefühl, ich bin dem Beruf des Lehrers nicht gewachsen. Weil ich der Meinung bin: Das sind echte Multiplikatoren, und die haben so eine Verantwortung. Ich wusste, irgendwann würde mich das zerbröseln." Er sei daraufhin ans Theater gegangen – einfach, um es mal auszuprobieren, so Hans Sigl. "Und dann wusste ich plötzlich: Da gehöre ich hin, das ist mein Platz."