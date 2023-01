Hansi Hinterseer: Jetzt packt seine Ex-Frau aus

"Ich hatte ein Fotoshooting für Trachtenmode. Das war 1972. Hansi kannte den Fotografen. Er kam kurz dazu. Da hatte es schon etwas Klick gemacht. Einige Zeit später war ich mit meinem Auto unterwegs - da stand Hansi als Anhalter am Straßenrand", erinnert sich Anneliese Gröderer in einem Interview mit "Freizeit Blitz". "Sein Auto war in der Werkstatt. Ich stoppte und nahm ihn mit. Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden. Er war nett, er war lustig. Und er hat mich angebaggert. Es war sehr schön und romantisch. Ich mochte ihn. Ich fühlte mich wohl mit ihm. Er wurde auch bei mir daheim sehr schnell angenommen. Eigentlich wohnte Hansi dann immer bei uns. Mein Vater und Hansi hatten sofort einen guten Draht zueinander."

Im Oktober 1975 heirateten Hansi Hinterseer und Anneliese Gröderer in Kitzbühel. Die Scheidung folgte jedoch bereits vier Jahre später.