Hansi Hinterseer: Verheimlichtes Familiendrama!

Was kaum jemand wusste: 16 Jahre kämpfte Silvia gegen den verdammten Brustkrebs. Bis sie keine Kraft mehr hatte. "Wir vermissen dich endlos. In guter Erinnerung an die schönen Zeiten mit dir bewahren wir dich in unseren Herzen", schrieb die Familie damals in der Todesanzeige. Dabei ging es ihr zwischenzeitlich so gut. Nachdem die Ärzte sie schon aufgegeben hatten, suchte Silvia den bekannten deutschen Heiler Walter Salvenmoser auf. Mit Energieübungen, Lichttherapie und Gebeten soll es ihm gelungen sein, den Krebs bei Silvia verschwinden zu lassen.