Hape Kerkeling: Staatsschutz ermittelt! "Unvorstellbare Anfeindungen" nach Rede in Synagoge

Die Lage eskalierte schließlich so weit, dass sich der Staatsschutz einschaltete, um Kerkeling und sein Umfeld vor möglichen Angriffen zu schützen. Der Vorfall zeigt, wie angespannt das gesellschaftliche Klima in Deutschland ist. In seinen jüngsten Interviews äußerte sich Kerkeling immer wieder kritisch zum politischen Rechtsruck und der zunehmenden Feindseligkeit, die er im Land wahrnimmt. "Es ist beängstigend, wie manche Menschen ihre eigene Katastrophe herbeiwählen", sagte der Komiker in einem Interview mit "T-Online" im März. Er appelliert dabei an das Bewusstsein der Menschen: "Wir können nicht einfach schweigend zuschauen, wenn Demokratie in Gefahr ist." Die Erfahrung hat seine Sicht auf die Zukunft Deutschlands deutlich verdüstert, denn er sieht die Gefahr, dass extremistische Tendenzen die Gesellschaft weiter spalten könnten.

In der Doku äußert sich Kerkeling auch über seine Befürchtungen für die Zukunft: "Leider sehe ich die Entwicklung in Deutschland nicht besonders optimistisch." Für ihn sei das vergangene Jahr eine deutliche Erinnerung daran, dass Engagement gegen Intoleranz und Hass wichtiger denn je sei. "Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem man für solche Statements angegriffen wird", sagt er und betont die Bedeutung von öffentlichem Engagement.