Hape Kerkeling: Unerwartete Neuigkeiten! Damit hat wirklich niemand gerechnet

"Ich ahnte als Achtjähriger nach dem Erlebten: Es kann jetzt eigentlich nur noch besser werden." Also machte er es sich fortan zur Aufgabe, Menschen zum Lachen zu bringen. Weil er selbst erlebt hat, wie es seiner Mutter half – wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Hape fand seine Bestimmung im Komiker-Dasein. Seinen ersten TV-Auftritt hatte er 1983, seinen großen Durchbruch zwei Jahre später mit der Moderation von Känguru. Mit seinem Witz wurde er deutschlandweit zum Star. Einer seiner größten Erfolge: Die Kultfigur Horst Schlämmer!

Und obwohl sich der TV-Star vor acht Jahren aus dem Showgeschäft zurückzog, kehrte er zur Freude seiner zahlreichen Fans vergangenes Jahr wieder ins Rampenlicht zurück. Und: Für eine TV-Werbung erweckte er sogar die Kultfigur Horst Schlämmer wieder zum Leben! Seine Ansage: "Schätzelein, ich bin wieder da!"

Mit Perücke, Kassengestell, falschen Zähnen, Schnappatmung, Grunzen und Trenchcoat verkörperte der Schauspieler jetzt erneut den stellvertretenden Chefredakteur des Grevenbroicher Tagblatts. Wie in alten Zeiten. Horst hat sich also kaum verändert – und schlämmert sich sofort wieder in unsere Herzen! Da werden wir bestimmt noch mehr von ihm erwarten dürfen.

Ebenfalls erfreulich: Hape wird 2023 in der Neuauflage der Serie Club Las Piranjas zu sehen sein. "Während der Pandemie habe ich irgendwann gemerkt: Jetzt juckt es aber doch in den Fingern. Und so ist es dann zu einem Kreativschub gekommen, und ich wollte wieder vor die Kamera", verriet der Darsteller vor einiger Zeit.

Hoffentlich bleibt er seinen Fans dieses Mal lange im Fernsehen erhalten!

Hape Kerkeling: Dieser Mann macht ihn endlich glücklich. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: