Verona Pooth: Von früher bis heute – So krass hat sie sich verändert

Verona Pooth war früher Werbe-Ikone

Das Produkt „Verona Feldbusch“ war geboren! Die Hersteller rissen sich um das „cleverste Dummchen Deutschlands“ – über Nacht mutierte Verona zur gefragten Werbe-Ikone. Ob Iglo, Kik oder die Telefonhotline „11880“, Verona Pooth quasselte in den 90er Jahren in über 40 Werbespots. Wenn sie mit quietschiger Stimme und in falschem Deutsch ihre Werbetexte („Hier werden sie geholfen!“) plapperte, waren die Männer in sie verliebt und die Frauen lachten mit ihr. Inzwischen lachen sie leider eher über Verona Pooth und ihren unermüdlichen Beauty-OP-Wahn.