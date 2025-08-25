Happy Forever!

"Too Hot to Handle"-Star Cassy Cassau ist verlobt!

Diese Liebe scheint es in sich zu haben, Coach Bennet (30) meint es mit seiner Geliebten Cassy Cassau ernst und machte ihr vor zwei Tagen einen Antrag – nun heißt es hoch die Tassen, denn Cassy Cassau und Bennet sind verlobt!

Rapper Coach Bennet Pfeifer und Anna Celina Cassau während der ZDF - Unterhaltungsshow Fernsehgarten am 01.06.2025 in Mainz - Foto: Imago/Star-Media

Bennet Pfeifer und Cassy Cassau sind verlobt.

© Imago/Star-Media

In einem romantischen Video auf Instagram gaben der Reality-TV-Star und der Musiker ihre Verlobung bekannt. Bennet überraschte seine Herzensdame am Strand mit Blumendekorationen und einem Schild mit der Aufschrift "Willst du mich heiraten?".

Mit Augenbinde ahnte die GNTM-Beauty nichts – bis sie sie abnahm und ihr Liebster auf die Knie ging! Total gerührt sagte sie "Ja" und fiel ihm in die Arme. Ein Kuss besiegelte das Glück. "Für immer zusammen", schreiben sie zum Clip.

Liebe seit Mai: Jetzt wird’s ernst bei Cassy & Bennet

Doch was hat es wirklich mit der Blitz-Verlobung auf sich? Möchte Bennet seine Liebste jetzt ganz für sich allein? Nein, ganz im Gegenteil, die beiden sind sich so sicher miteinander, dass sie keinen Grund haben zu warten.

Immer wieder schwärmte die TV-Beauty von ihrem Mr. Right, jetzt krönt das Paar ihr Glück mit einem romantischen Antrag. Die Fans rasten aus: "Herzlichen Glückwunsch", schreibt Alicia Costa Pinheiro, ein anderer jubelt: "Alles Glück der Welt – die Liebe habt ihr ja schon!"

Liebes-Tattoo nach zwei Wochen!

Cassy und Bennet legten früh den Turbo ein: Kaum zwei Wochen zusammen, ließen sie sich Partner-Tattoos stechen! Er trägt ein rotes Herz mit ihrem Namen auf der Brust, sie ein Herz mit einem "C" an der Seite. "Kennt ihr nicht das Gefühl, jemanden für immer verewigen zu wollen?", schwärmte Cassy damals.

