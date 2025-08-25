"Too Hot to Handle"-Star Cassy Cassau ist verlobt!
Diese Liebe scheint es in sich zu haben, Coach Bennet (30) meint es mit seiner Geliebten Cassy Cassau ernst und machte ihr vor zwei Tagen einen Antrag – nun heißt es hoch die Tassen, denn Cassy Cassau und Bennet sind verlobt!
Bennet Pfeifer und Cassy Cassau sind verlobt.
© Imago/Star-Media
In einem romantischen Video auf Instagram gaben der Reality-TV-Star und der Musiker ihre Verlobung bekannt. Bennet überraschte seine Herzensdame am Strand mit Blumendekorationen und einem Schild mit der Aufschrift "Willst du mich heiraten?".
Mit Augenbinde ahnte die GNTM-Beauty nichts – bis sie sie abnahm und ihr Liebster auf die Knie ging! Total gerührt sagte sie "Ja" und fiel ihm in die Arme. Ein Kuss besiegelte das Glück. "Für immer zusammen", schreiben sie zum Clip.
Liebe seit Mai: Jetzt wird’s ernst bei Cassy & Bennet
Doch was hat es wirklich mit der Blitz-Verlobung auf sich? Möchte Bennet seine Liebste jetzt ganz für sich allein? Nein, ganz im Gegenteil, die beiden sind sich so sicher miteinander, dass sie keinen Grund haben zu warten.
Liebes-Tattoo nach zwei Wochen!
Cassy und Bennet legten früh den Turbo ein: Kaum zwei Wochen zusammen, ließen sie sich Partner-Tattoos stechen! Er trägt ein rotes Herz mit ihrem Namen auf der Brust, sie ein Herz mit einem "C" an der Seite. "Kennt ihr nicht das Gefühl, jemanden für immer verewigen zu wollen?", schwärmte Cassy damals.
