"Too Hot to Handle"-Star Cassy Cassau ist verlobt!

Cassy und Bennet legten früh den Turbo ein: Kaum zwei Wochen zusammen, ließen sie sich Partner-Tattoos stechen! Er trägt ein rotes Herz mit ihrem Namen auf der Brust, sie ein Herz mit einem "C" an der Seite. "Kennt ihr nicht das Gefühl, jemanden für immer verewigen zu wollen?", schwärmte Cassy damals.