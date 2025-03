Cassy Cassau packt aus: Die Wahrheit über "Too Hot To Handle Germany"

Und wie sah es mit der Anziehungskraft unter den Kandidat:innen aus? Ihr "Too Hot to Handle"-Match Lennert (25) habe sie von Anfang an sexy gefunden, sich aber anfangs wegen dessen Partnerin Jasmina zurückgehalten. Doch die wahre Überraschung des Interviews: Laut Cassy waren die Produktionsmitarbeiter noch attraktiver als die eigentlichen Teilnehmer. Die Jungs am Set seien alle verdammt heiß gewesen, gesteht sie lachend.

Mit diesen Enthüllungen gibt Cassy Cassau spannende Einblicke in das, was sich hinter den Kulissen von "Too Hot To Handle: Germany" wirklich abspielt. Reality-TV bleibt also auch weiterhin was es schon immer war: eine Mischung aus echten Emotionen und cleverer Inszenierung.