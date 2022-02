Harald Glööckler: Die Trennung von Ehemann Dieter ist seine Rettung!

So konnte und wollte der sensible Modezar augenscheinlich nicht mehr leben. Mit Hund "Billy King" ging es nun per Limousine in Richtung Berlin. Dort bezieht Harald seine Zweitwohnung, die er sich gerade zulegt hat. Aus dem Umfeld des Designers ist zwar von einer "Trennung auf Probe" die Rede, aber bereits im Dschungel sagte Glööckler: "Wenn man einen Schmetterling findet und den dann einsperrt – irgendwann geht der Schmetterling ein." Daher ist das Beziehungs-Aus für den Modepapst die einzige Rettung, um wieder zu sich selbst zu finden.