Harald Glööckler: Erschütterndes Ehedrama vor dem "Dschungelcamp"!

"Er hat Diabetes und hält sich halt auch nicht immer so arg dran und ist stark übergewichtig, müsste abnehmen, das schafft er aber nicht. Wir versuchen es immer wieder. Er schafft es nicht, und dazu kommt, dass er mit der Bandscheibe wieder sehr stark Problemen hat", offenbart Harald nun gegenüber "RTL" über seinen 73-jährigen Ehemann! Doch damit nicht genug! Harald hat vor allem Angst davor, dass Dieter ihn während der Dschungelzeit nicht erreichen kann. So ergänzt er: "Das macht ihm auch psychisch zu schaffen und mir natürlich dann auch, weil ich weiß, ich gehe jetzt weg, ich bin jetzt 15 Tage oder so, länger überhaupt nicht erreichbar. Also komplett ohne Telefon, er kann also nicht mal anrufen, wenn was ist. Und die Situation hatten wir eben jetzt noch nie." Oh je! Ehrliche Worte, die zeigen: Auf Harald und Dieter kommen schwierige Zeiten zu! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass während Haralds Dschungelzeit alles gut verläuft...