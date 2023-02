Harald Glööckler: Jetzt erfindet er sich neu

Und was plant er noch? "Kosmetik und Parfüm – und Pompöös-Cocktails zum Selbermixen für zu Hause!" Harald als Barmann? Da sind wir gespannt. Einen "Pompöös-Gin" gibt es ja schon, der wirklich ganz lecker ist!

Doch nicht nur die Aufgabenfelder entwickeln sich weiter, auch Harald Glööckler selber. Statt Modemacher ist er jetzt schließlich Ritter. Vor wenigen Tagen wurde ihm in Wien, im Schloss Schönbrunn, der Kaiserlich-Österreichische Franz-Joseph-Orden verliehen – eine Art Ritterschlag. Und Adel verpflichtet: dazu, dem Volke etwas Neues zu bieten, seine Fans glücklich zu machen, aber vor allem, seine Freude zu teilen.

"In den zwei Jahren Corona hatte ich irgendwann genug vom Rumsitzen in Kirchheim und Meditieren in meinem Garten", schmunzelt Glööckler. "Es kam der Punkt, an dem ich keine Lust mehr hatte zum Kochen, Backen und Gärtnern – ich fühle mich schließlich noch lange nicht als Rentner und möchte weiterhin eine Menge bewegen!" Denn Stillstand ist, wie gesagt, der Tod.

