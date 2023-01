Harald Glööckler: Von früher bis heute!

Harald Glööckler früher: Der Frauenversteher

Harald Glööckler hat eine ganz besondere Beziehung zu Frauen. Vielleicht liegt das am frühen Tod seiner Mutter, den der 57-Jährige damals mit ansehen musste. Im TV-Format "Dschungelcamp" erzählte er seine emotionale Geschichte: "Es gibt keine Sekunde in meiner Kindheit, in der ich keine Angst haben musste, dass die Mutter blutend am Boden liegt oder tot ist. [...] Irgendwann kam es dann auch zum schrecklichen Ende." Seine Mama verstarb durch die Hände ihres Mannes. Ein schweres Schicksal, das Harald Glööckler erleben musste und auch der Grund für seine spätere Karriere war: "Und dafür, dass ich Frauen das Leben schöner machen wollte. Ich habe so viel Schreckliches gesehen, dass ich mir gesagt habe: Jetzt möchte ich nur noch Schönes sehen." Jede Frau soll sich wie eine Prinzessin fühlen!