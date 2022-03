Harald Glööckler: Jetzt sagt er Ehemann Dieter endgültig Lebewohl

Wie Harald nun offenbart, genießt er seine Zeit in Berlin in vollen Zügen. So berichtet er laut "Leute heute": "Ich liebe Berlin. Berlin hat mich mit offenen Armen aufgenommen, und irgendwie bin ich für die Berliner ein Berliner. Ich habe den Kulturpreis gewonnen zusammen mit Sir Richard Branson in Berlin. Und irgendwie ist es auch so, als sei ich nie weg gewesen." Autsch! Worte, die definitiv nicht nach einem Umzug zurück nach Bad Dürkheim klingen. Was Dieter wohl von Haralds Aussage hält? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu …