Florian Silbereisen: Nackt-Skandal! Damit hat niemand gerechnet

Es waren ungewöhnliche Szenen, als Florian Silbereisen von so intimen Momenten vor laufender Kamera berichtete. "DSDS"-Kandidatin Kristina berichtete während ihres Castings von ihrem Job als Saunaleiterin. Dies veranlasste Schlagersänger Flori, sich an eine lustige Anekdote zu erinnern, die er spontan mit den Zuschauern teilte. Denn Florian Silbereisen wurde in einer öffentlichen Sauna von einem Fan erkannt und dann auch noch angesprochen. "Kennst du das auch?", fragt der Sänger seine "DSDS"-Kollegen Toby und Ilse. "Wenn du in die öffentliche Sauna gehst und dann sitzt du da. Du möchtest nur entspannen und dann kommt jemand rein und fragt: 'Ach, Mensch. Herr Silbereisen, wie gehts Ihnen? Wie war die letzte Show?'. Und du sitzt nur da und denkst dir: Ooookay." Natürlich war der Sänger splitterfasernackt, was die Situation ziemlich peinlich gemacht hat!

Dieses Geständnis scheint bei seinen Juror-Kollegen für Verwirrung sowie Belustigung zu sorgen und Ilse und Toby wechselten schnell das Thema. Kein Wunder, denn normalerweise ist Florian Silberweisen nicht in so einer krassen Plauderlaune. Besonders, wenn es um sein Privatleben geht.