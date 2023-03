Harald Glööckler: Jugend-Wahn! Er erlebt seinen zweiten Frühling

Am Lagerfeuer im Dschungel hat Harald Glööckler öffentlich sein Herz ausgeschüttet. War das aus einer inneren Traurigkeit heraus? Auf diese Frage antwortet der Designer im Gespräch mit der "Freizeitwoche" mit klaren Worten: "Nein. Ich wollte echt sein im Dschungel und eine andere Facette zeigen als die, die man öffentlich bislang von mir kannte. Es fühlte sich in der Situation für mich natürlich an, über meine Kindheit und über die Probleme mit meinem Mann zu sprechen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es uns beiden gutgetan hat, es herauszulassen." Und das war scheinbar auch der Grund für seinen Umzug in die Hauptstadt, wie er verrät: "Mein Business-Standort ist wieder zu hundert Prozent Berlin. Ich habe neue Verträge geschlossen im Bereich Kunst und werde bald international meine Werke präsentieren. In den zwei Jahren Corona hatte ich irgendwann genug vom Herumsitzen in Kirchheim und Meditieren in meinem Garten. Ich fühle mich schließlich noch lange nicht als Rentner und möchte weiterhin eine Menge bewegen."

Es gleicht einem komplett neuen Leben, das Harald Glööckler sich gerade aufbaut. Und das scheint ihm auch vor rund einem Jahr ein Palmblatt prophezeit zu haben, aus dem sich der Designer hat lesen lassen. "Ja, darin stand geschrieben, dass noch etwas in meinem Leben auf mich zukommt, das größer ist als alles, was ich bisher gemacht habe. Aber es reicht nicht, darauf zu warten, dass die Prophezeiung aus dem Palmblatt eintritt, man muss die Dinge auch aktiv angehen", plauderte er im Interview gegenüber "Freizeitwoche" aus.

Hoffentlich findet Harald Glööckler sein ganz großes Glück!

